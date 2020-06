Andreas Glarner will nun ebenfalls Präsident der SVP Schweiz werden

(sat) Der Aargauer Nationalrat bestätigte am Sonntag auf Anfrage von CH Media einen «SonntagsBlick»-Bericht. Demnach hat Glarner – wie auch Heer – am Samstag an einem Hearing der Findungskommission teilgenommen. Es sei bereits seine zweite Anhörung zu dem Thema gewesen, schreibt Glarner. Ob es darüber hinaus weitere Anwärter gibt, konnte der Verantwortliche für Migrations- und Asylpolitik der SVP Schweiz und Aargauer Kantonalpräsident nicht sagen. Interesse am nationalen Parteipräsidium hatte Glarner aber schon früher geäussert.

Die Eingabefrist für Kandidaturen ist zwar längst abgelaufen. Doch wegen der Coronapandemie musste die Wahl verschoben werden. Rösti ist bis auf Weiteres im Amt. Ein neuer Termin für die voraussichtliche Ausmarchung zwischen dem Zürcher Nationalrat Heer und Glarner steht noch aus. Die Findungskommission wird eine Empfehlung machen. Sofern er nominiert werde, schreibt Glarner, will er am Parteitag antreten.