Tierquälerei Katze im Käfig eingeschlossen und in der Aare ertränkt – Polizei ermittelt In Wolfwil (SO) hat ein Fischer einen Tier-Transportkäfig aus der Aare gezogen. Darin befand sich ein totes Büsi. Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei – und sucht Zeugen.

Ein Fischer hat am Sonntag einen Tier-Transportkäfig aus der Aare geborgen. Darin befand sich eine tote Katze. Kapo SO

Statt einem Fisch zog ein Fischer aus der Aare bei Wolfwil einen Käfig an Land. In diesem steckte eine tote Katze. Das rot-getigerte Tier mit weisser Schwanzspitze war im Käfig eingesperrt und wohl im Fluss ertränkt worden. Das vermutet jedenfalls die Solothurner Polizei, wie sie am Dienstag mitteilt.

Der grausige Fund wurde bereits am Sonntagabend gemacht. Allerdings ist nicht klar, ob der Käfig mit der Katze darin auch am Sonntag oder zu einem viel früheren Zeitpunkt in die Aare gesteckt wude. Die Katze hatte keinen Mikrochip, darum konnte die Besitzerin oder der Besitzer auch noch nicht ermittelt werden.

Dafür waren zwei Badetücher zusammen mit der Katze im Käfig eingeschlossen. Die Polizei hofft nun gerade auch durch die Veröffentlichung der Bilder mit den auffälligen Badetüchern den mutmasslichen Tierquälern auf die Schliche zu kommen.

Sind jemandem diese Badetücher bekannt? Die Polizei sucht Auskunftspersonen. Kapo SO

Wo der Käfig in die Aare gelangt ist, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das könne durchaus auch im Kanton Bern passiert sein, sagt Mediensprecher Bruno Gribi auf Anfrage dieser Zeitung. Man habe sich deshalb bereits auch mit den Kollegen aus dem Nachbarkanton abgesprochen.

Auch werden Zeugen gesucht, die eine Beobachtung gemacht haben könnten. Hinweise zum Katzenhalter oder andere sachdienliche Informationen können der Kantonspolizei Solothurn übermittelt werden. (mgt/cri)