Menschliches Verschulden Stallbrand in Utzenstorf: Es war nicht der Feuerteufel vom Wasseramt Die Kantonspolizei Bern hat ihre Ermittlungen zum Brand eines Stalls in Utzenstorf abgeschlossen. Grund dafür ist menschliches Verschulden. Mit der damaligen Brandserie im Solothurnischen Wasseramt habe der Fall nichts zu tun.

Ein Brand in Utzenstorf vom Mai hängt nach Abklärungen der Berner Behörden jedoch nicht mit einer Brandserie im Solothurnischen zusammen. Corinne Glanzmann

Gemäss der Untersuchungen des Dezernats Brände und Explosionen sei das Feuer im Bereich eines Brennholzstapels bei einem Unterstand ausgebrochen. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit. «Es muss von einem menschlichen Verschulden ausgegangen werden», heisst es in der Mitteilung.

Ob dem Brand aber Fahrlässigkeit oder eine vorsätzliche Tat zugrunde liege, habe nicht abschliessen geklärt werden können. «Eine mögliche Täterschaft konnte nicht ermittelt werden», schreibt die Polizei. Für einen direkten Zusammenhang mit der Brandserie im nahen Wasseramt im Kanton Solothurn gebe es jedoch keine Hinweise, schreiben die Berner Ermittler.

Feuerteufel bleibt in Untersuchungshaft

Bei dem Brand in Utzenstorf war in der Nacht auf den 18. Mai ein Sachschaden von mehreren 100'000 Franken entstanden. Personen oder Tiere wurden keine verletzt. Weil er in die Zeit einer Brandserie im benachbarten Wasseramt des Kantons Solothurn fiel, war gemutmasst worden, ob dieser durch denselben Feuerteufel gelegt worden sei.

Der Verdächtige der Wasserämter Brandserie bleibt derweil weiter in Untersuchungshaft, wie vergangene Woche bekannt wurde. Wie die Solothurner Staatsanwaltschaft mitteilte, ist diese «um mehrere Wochen» verlängert worden. Dem 33-jährige Solothurner wird vorgeworfen, im Frühling Dutzende Brände gelegt zu haben. Der Feuerwehrmann bestreitet, die Brände gelegt zu haben. (wap/sat)