Film 400'000 Franken Verlust: Solothurner Filmtage schreiben tiefrote Zahlen Die Solothurner Filmtage zogen dieses Jahr weniger Zuschauer an. Auch finanziell lief nicht rund: Das Festival fährt einen grossen Verlust ein. Die geplante Aufstockung der Subventionen käme den Filmtagen nun gelegen. Doch hat der Bund diese wegen Querelen auf Eis gelegt.

Weniger Zuschauer und ein deutlicher Abschreiber: Die letztjährige Ausgabe der Solothurner Filmtage war kein Erfolg. Hanspeter Bärtschii

Die Vorfreude bei den Organisatoren der Solothurner Filmtage war gross: Nachdem das Festival 2021 pandemiebedingt ausschliesslich Online stattfand, öffneten die Kinosäle in Solothurn Anfang Januar wieder ihre Türen für Filmbegeisterte – trotz der Omikron-Variante, die gerade durchs Land wütete.

Dann folgte die Ernüchterung. Das Festival zog mit rund 30’000 Personen nur etwa die Hälfte der normalen Besucherzahl an. Auch finanziell war die 57. Ausgabe kein Erfolg, wie die am Dienstag publizierte Jahresrechnung nun zeigt.

«Erschwerte Bedingungen und Auflagen»

Insgesamt rutschten die Filmtage in ein Minus von 402’094 Franken. Operativ resultierte ein Abschreiber in der Höhe von 356’466 Franken. Zum Vergleich: Bei der reinen Online-Ausgabe vor zwei Jahren schrieben die Filmtage noch ein Plus von rund 5000 Franken. Den deutlichen Dämpfer im laufenden Jahr begründet das Festival im Jahresbericht mit den «erschwerten Bedingungen und Auflagen», unter denen die Veranstaltung dieses Jahr stattfand.

Die Verordnungen und eine allgemeine Angst vor Ansteckungen verursachten demnach «massive Einnahmenausfälle im Ticketverkauf und gleichzeitig erhebliche Kosten für Corona-Schutzmassnahmen», wie es im Bericht weiter heisst.

Darüber hinaus seien Zusatzkosten entstanden zur Absicherung des Festivals, damit die Filmtage situationsbedingt auch auf eine Online-Ausgabe hätten ausweichen können. Auf eine Hybrid- oder eine weitere Online-Only-Lösung verzichteten die Verantwortlichen jedoch aus freien Stücken.

Festival muss auf Liquidität achten

Die Filmtage sprechen mit Blick auf die nächste Ausgabe im Januar 2023 von einem «schwierig zu budgetierendes Rechnungsjahr». Die Ungewissheit bezüglich der weiteren Entwicklung der Pandemie zwinge das Festival zu einer «vorsichtigen Planung», heisst es im Jahresbericht.

Dank der «stabilen Finanzsituation» könnten auch im laufenden Jahr rote Zahlen verkraftet werden. Doch der Blick des Festivals sei verstärkt auf die Liquidität gerichtet: «Insbesondere müssen für die Sommer- und Herbst- Monate genügend Mittel zur Verfügung stehen, um die Planung des jeweils nächsten Festivals finanzieren zu können», wie der Bericht festhält.

Ein turbulentes Jahr mit Eklats

Die Solothurner Filmtage haben derweil ein turbulentes Jahr hinter sich. Zuerst machte die Pandemie dem Festival einen Strich durch die Rechnung. Dann folgten gleich reihenweise Negativschlagzeilen im Zusammenhang mit Wechseln an der Spitze. Der Filmtagepräsident Felix Gutzwiller ging im Juni 2021 überraschend, ebenso zwei weitere Vorstandsmitglieder.

Im August folgte dann der Abgang der bisherigen Direktorin Anita Hugi, die bereits zuvor krankgeschrieben war. Es kam zum wüsten Streit und zu gegenseitigen Schuldzuweisungen, die medial ausgetragen wurden. Schliesslich erzielten die Filmtage und Hugi doch noch eine Einigung – unter Vermittlung des Bundesamts für Kultur (BAK). Nun soll mit Niccolò Castelli bei den Filmtagen wieder Ruhe einkehren. Der 40-Jährige Tessiner übernimmt ab dem 1. August die künstlerische Leitung des Festivals.

Die internen Querelen hatten aber auch Folgen für das Budget. Ursprünglich war nämlich vorgesehen, dass das BAK seinen Beitrag von 440’000 Franken an das Festival um 20'000 Franken aufstockt. Doch daraus wurde nichts. Der Bund verlangte im Zuge der Negativschlagzeilen zunächst Strukturreformen im Bereich der «Good Governance» des Festivals. Diese Aufstockung würde mit Blick auf den nun bekannt gewordenen Abschreiber den Filmtagen sehr gelegen kommen.