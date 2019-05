Die Schweizerin verunfallte kurz nach 12 Uhr mit ihrem E-Bike in der Zürcherstrasse-Unterführung, unmittelbar neben dem Hauptbahnhof, teilt die Stadtpolizei Zürich mit. dabei zog sie sich mittelschwere Kopfverletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden am E-Bike beläuft auf mehrere hundert Franken. Laut Stapo sind nach der Spurensicherung am Unfallort betreffend Unfallursache entsprechende Ermittlungen aufgenommen worden.

Etwa eine Viertelstunde später musste eine andere Patrouille nach Sennhof ausrücken, heisst es weiter. «Gemäss ersten Erkenntnissen stürzte dort auf der Kreuzung Ibergstrasse/Tösstalstrasse ein 13-jähriger Junge wohl, weil sich der Lenker seines Velos den Lenker des Velos eines daneben fahrenden Kollegen berührte.»