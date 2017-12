Nielsen, unter deren Führung es zu vielen Personalwechseln im Kader des Gesundheitsdepartements gekommen war, hatte zu lange auf eine Strategie für die hochdefizitären Stadtspitäler Triemli und Waid warten lassen. Und als diese dann vorlag, wurde sie von der zuständigen Gemeinderatskommission einstimmig zurückgewiesen. Der Grund: Nielsen hatte sich vor dem Entscheid gedrückt, ob die Spitäler als städtische Dienstabteilungen weiterexistieren oder in eine öffentlich-rechtliche Anstalt umgewandelt werden sollen. Der Stadtrat peilt nun Letzteres an. So erhalten die Spitäler mehr Handlungsspielraum denn als Teil der Stadtverwaltung – und sind nicht mehr ein organisatorischer Sonderfall in der Spitallandschaft.

Eine Teilentmachtung musste letztes Jahr auch Sicherheitsvorsteher Wolff erleben: Der Stadtrat entzog dem AL-Politiker das Dossier Koch-Areal. Wolff musste sich Befangenheit vorwerfen lassen, weil seine Söhne auf dem besetzten Areal verkehrten. Dies ist nun über ein Jahr her. Doch Wolff hat sich in der Folge mit weiteren umstrittenen Entscheiden angreifbar gemacht. Etwa, als er im Frühling er entgegen der Empfehlung des kantonalen Sicherheitsdirektors Mario Fehr (SP) die Koran-Verteilaktion «Lies!» in Zürich bewilligte. Tags darauf bliesen deren Veranstalter allerdings die Aktion ab.