Aber auch Blüten, Rindenstücke und Wurzeln werden heilende Kräfte zugeschrieben. Baobab-Blütenextrakte sollen laut diversen Ernährungsratgeber bei Arthrose und Arthritis helfen. Mit all diesen Vorzügen wirbt das Zürcher Start-up für seinen Super-Saft. Es gibt aber auch kritische Stimmen zum Import von Superfood. Diese verweisen auf regionale Lebensmittel, die keine langen Transportwege hinter sich haben.

Eine Frucht mit Kräften

Die Früchte des Baums sind länglich, oval und hängen an langen Stielen herunter. Reif ist sie erst, wenn sie vollständig getrocknet ist. Dieser Prozess kann bis zu sechs Monate dauern. Bis ein Affenbrotbaum erste Früchte trägt, können mehrere Jahrzehnte vergehen. Während die durch das Fruchtfleisch führenden Fasern zu Seilen und Stricken verarbeitet werden, wird das Fruchtfleisch zu Pulver gestampft.

In Zeiten der ernährungsbewussten und gesunden Ernährung, trifft das Start-up von Sarah Diack einen gesellschaftlichen Nerv. Deshalb verkauft die ursprünglich im Oktober in Baden gegründete Jungfirma neben dem Fruchtpulver auch kalt gepresstes Baobab-Öl sowie darauf basierende Kosmetikprodukte. «Die Nachfrage war so gross, dass wir drei Tage nach der Lancierung bereits ausverkauft waren», sagt Diack.

Eine mögliche Erklärung für das grosse Interesse am afrikanischen Fruchtpulver liefern dessen Inhaltsstoffe: Die Frucht des Affenbrotbaums hat besonders viele Antioxidantien, die körperliche Zellen vor freien Radikalen schützen. Dabei handelt es sich um sauerstoffartige Moleküle, die oft für Gesundheitsbeschwerden verantwortlich sind. Das Baobabfleisch enthält 10 Mal mehr Vitamin C als Orangen, doppelt so viel Kalzium wie Milch, mehr Eisen als Rindfleisch und gilt als guter Lieferant von Kalium, Magnesium und Zink. Zudem besteht es zu 50 Prozent aus Ballaststoffen. Auch eine verjüngende Wirkung wird der Super-Frucht nachgesagt. Das Baobab-Öl soll das Hautgewebe regenerieren und ihr damit mehr Spannkraft und Elastizität verleihen.

Tatsächlich soll der Vitamin-C-Gehalt des trockenen Fruchtfleisches laut Stéphanie Bieler, Leiterin von Nutrinfo, dem Informationsdienst für Ernährungsfragen der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE, gemäss verschiedenen verlässlich scheinenden Publikationen relativ hoch sein. Während Baobab auf 100 Gramm zwischen 280 und 360 Milligramm Vitamin C aufweise, enthalten 100 Gramm Schwarze Johannisbeeren rund 200 Milligramm Vitamin C, 100 Gramm gekochte rote Peperoni rund 185 Milligramm. Davon dass die Baobab-Frucht, trotz all dieser Angaben, kein Lebensmittel ist, dass Superkräfte besitzt, ist Bieler überzeugt: «Es stellt sich die Frage wie viel des ursprünglichen Vitamin C in den auf dem Schweizer Markt erhältlichen Produkten denn überhaupt noch enthalten ist. Denn Vitamin C ist sehr sensibel.»

«Super»: ein Marketing-Trick?

Diack zeigt sich von der Super-Frucht dennoch überzeugt, da als Basis für Getränke oder als Ernährungsergänzung das getrocknete Fruchtfleisch respektive das Pulver der Baobabfrucht verwendet werden. «In unserer Küche eignet sich das Pulver für Smoothies oder Müesli, aber auch, um Salatsaucen, Fruchtsalate, Suppen und Eintöpfe eine süsssaure Note zu verleihen», so Diack. Bieler gibt zu bedenken, dass beim Vitamin C das Motto nicht «Mehr ist mehr» laute. Für den Körper sei eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung zentral. «Superfoods können diese nicht ersetzen, höchstens ergänzen», so Bieler weiter.