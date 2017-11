Denn in dieser Fahrtrichtung sei es in der Morgenspitze nicht in erster Linie der Gubristtunnel, der zu wenig Kapazität biete. «Es ist vielmehr der in Richtung Osten einfahrende Verkehr am Anschluss Affoltern, der dort jetzt auf nur zwei Fahrspuren trifft und so die Durchfahrt durch den heutigen Tunnel behindert», so der Astra-Direktor. Allerdings werde die Inbetriebnahme der offenen Strecke das Stauproblem in Richtung Westen zusätzlich verschlimmern, denn in dieser Fahrtrichtung sei tatsächlich der Gubristtunnel das limitierende Element.

120 000 Fahrzeuge täglich

Nichtsdestotrotz freuten sich die Gäste an der Feier, dass mit der ersten Sprengung nun ein weiterer Meilenstein erreicht wurde. So wies Walker Späh darauf hin, dass der Ausbau der Nordumfahrung für alle Verkehrsteilnehmer im Kanton Zürich und weit darüber hinaus eine Erleichterung bringen werde. Der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) ergänzte, dass die Nordumfahrung für eine Entlastung in den Zentren sorgen werde. Und auch für Wirtschaftsförderung sei der Ausbau wichtig, so Walker Späh. «Unsere Wirtschaft ist auf funktionierende Verkehrswege angewiesen.»