Ein Intercity-Neigezug (ICN) der SBB ist am Freitagmittag wegen einer Panne im Weinbergtunnel in Zürich liegengeblieben. An die 250 Passagiere wurden evakuiert. Sie mussten anderthalb Stunden unter der Erde ausharren, zuerst im Zug und danach in einem Evakuationstunnel.