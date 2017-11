Den ersten Kontakt zur An'Nur-Moschee hatte der Äthiopier während des Ramadans 2016, kurz nachdem er über Griechenland und Serbien in die Schweiz geflüchtet war. Abends sei gekocht worden, da sei er eben hingegangen, sagte er mit knappen Worten vor Gericht.

Weil die An'Nur-Moschee gerade keinen Imam gehabt habe, sei er angefragt worden, ob er gelegentlich Gebete leiten wolle. "Er kannte den Koran und er hat eine schöne Stimme", sagte sein Anwalt über das Auswahlprozedere. Der junge Mann sei aber keineswegs eine Respektsperson gewesen und habe auch keinerlei Einfluss gehabt.

"Ich war dort niemals Imam", betonte der Beschuldigte. Er könnte das gar nicht, weil er den Koran nur auswendig gelernt habe. Inhaltlich habe er wegen seiner begrenzten Sprachkenntnisse keine Ahnung. In einer früheren Befragung gab er an, die Predigt lediglich aus Textbausteinen aus dem Internet zusammengestellt zu haben.

Vor rund 60 Zuhörern rief er im Oktober 2016 dazu auf, Muslime, die nicht in Gemeinschaft beten, zu meiden, zu verleumden und in ihren Häusern zu verbrennen. Bestraft werden sollten auch jene, die nicht fünf Mal am Tag beten, sondern Gebete "zusammenlegen". Zudem teilte er auf Facebook Aufnahmen, auf denen Menschen getötet werden.

Seit einem Jahr in Sicherheitshaft

Sein Mandant sei kein fanatischer Prediger, sondern ein ahnungsloser Asylbewerber, "ein naiver Junge", sagte der Anwalt. Dass der "naive Junge" ins Visier der Justiz geriet, erklärt sich der Anwalt mit dem öffentlichen Druck auf Polizei und Staatsanwaltschaft.

Er forderte einen Freispruch und die sofortige Freilassung aus der Sicherheitshaft. Dort sitzt der Äthiopier seit einem Jahr wegen Fluchtgefahr. Sein Asylgesuch wurde inzwischen abgelehnt.

Die Darstellung der Staatsanwältin widersprach den Schilderungen des Anwalts diametral. "Mit seinen religiösen Ansichten stellt dieser Mann eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar." Dass er nicht genau gewusst habe, was er predigt, ist gemäss ihrer Darstellung gelogen.

Ein Gutachten, das den Text und eine Tonaufnahme auswertete, kam zum Schluss, dass der Beschuldigte sehr gute Kenntnisse des klassischen Arabischen besitzt und auch den Inhalt versteht. Die Anzahl der Fehler sei gering, der Text "geradezu souverän" gemeistert worden.

Zwar habe er eine Hadith zitiert, also eine Überlieferung des islamischen Propheten Mohammed. Er habe diese aber so ausgewählt, weil sie seinem religiösen Verständnis entsprochen habe.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten und einen Landesverweis von 15 Jahren.

Hoch ansteckende Krankheit

Ob der Prozess überhaupt stattfinden konnte, war lange unklar, da der Beschuldigte an Lymphknoten-Tuberkulose leidet, die hoch ansteckend ist. Jüngste ärztliche Abklärungen ergaben jedoch, dass für Journalisten und Publikum keine Ansteckungsgefahr bestand.

Die An'Nur-Moschee ist seit Mitte dieses Jahres geschlossen, der Verein aufgelöst. Die Vermieterin des Industriegebäudes kündigte den Mietvertrag, nachdem die Moschee mehrmals in den Schlagzeilen war. Mehrere Jugendliche, die in der An'Nur-Moschee verkehrten, sollen nach Syrien gereist sein und sich dem IS angeschlossen haben.