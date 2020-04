«Wir wollen den 1. Mai nicht einfach ausfallen lassen» – der Tag der Arbeit in Coronazeiten

Herr Maggi, die 1.-Mai-Demo und das 1.-Mai-Fest in Zürich fallen dieses Jahr wegen der Coronakrise aus, dafür sind Online-Veranstaltungen geplant. Wie muss man sich das vorstellen?

Luca Maggi: Wir sind mit Radio Lora dabei, Veranstaltungen, Diskussionen und Podien, die sonst live stattgefunden hätten, aufzunehmen und über den 1. Mai auszustrahlen, sowohl im Radio als auch auf unserer Website. Das Programm des 1. Mai-Komitees startet auf Radio Lora um 11.10 Uhr mit der Rede unserer bolivianischen Hauptrednerin Leonida Zurita. Die Audiodatei wird im Moment gerade übersetzt. Die Rede wird auf Spanisch und Deutsch übertragen werden.

Podien und Diskussionen aufzuzeichnen dürfte derzeit auch nicht ganz einfach sein…

Richtig. Aber wir wollen den 1. Mai nicht einfach ausfallen lassen. Dem 1.-Mai-Komitee gehören über 60 Mitgliederorganisationen an. Wenn die mitziehen, kann man durchaus auch auf diese Weise einen 1. Mai veranstalten, der gehört wird. Immerhin hatten wir in den letzten Jahren jeweils 11000 bis 14000 Teilnehmende an der Kundgebung in Zürich. Zudem teilen wir den Aufruf des Gewerkschaftsbundes, am 1. Mai um 11 Uhr auf den Balkonen und an den Fenstern Lärm für höhere Löhne zumachen.

Geht ohne Demonstration und Fest nicht der Zusammenhalt und damit der Kern des 1. Mai verloren?

Die Wucht, das Zusammengehörigkeitsgefühl und dass man sich für einen Morgen die Stadt nimmt – natürlich fehlt das. Aber es wäre ein falsches Zeichen, wenn wir jetzt trotz der Coronapandemie zu einer Demo aufrufen würden.

Was ist Ihr Hauptanliegen zum diesjährigen Tag der Arbeit?

Die Krise zeigt auf, welche Berufe unverzichtbar sind und anständig bezahlt werden sollten. Es genügt nicht, auf dem Balkon dem Gesundheitspersonal zu applaudieren – und wenn es um die Lohnentwicklung geht, bleibt dann doch alles beim Alten.

An welche unverzichtbaren Berufe denken Sie noch?

Neben dem Pflegebereich denke ich unter anderem auch an das Personal in den Lebensmittelläden, in den Kitas – oder an die Bauarbeiter, die trotz den Einschränkungen auf die Baustellen müssen. Es wird sich noch zeigen, wie ernst gemeint die jetzt vielbeschworene Solidarität ist. Die Privilegierten, zu denen auch ich gehöre, die im Homeoffice arbeiten, können die Abstandsregeln ohne Probleme einhalten. Der Akt der Solidarität endet aber nicht mit ein bisschen zuhause bleiben, sondern muss sich in der nächsten Lohnrunde mit Lohnerhöhungen in den Tieflohnbereichen niederschlagen. Zudem müssen auch private Vermieter und Vermieterinnen endlich ihre Mieten senken und auf Einnahmen verzichten. Es kann nicht sein, dass die Hilfsgelder des Staates direkt in deren Taschen fliessen.