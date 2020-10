Wipkingen: Brand in Behindertenwohnheim – sechs Personen ins Spital geliefert

In der Nacht auf Donnerstag kam es in einem von Menschen mit Gehbehinderung bewohntem Haus in Zürich Wipkingen zu einem Brand. Sämtliche Bewohner konnten evakuiert werden, wobei sechs Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden mussten.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung gemäss Schutz & Rettung bereits im Vollbrand. Dieser konnte jedoch schnell gelöscht werden. Abgesehen von einer ausgebrannten Wohnung, welche bis auf Weiteres unbewohnbar ist, können die Wohnungen wieder bezogen werden. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.