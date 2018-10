Die bereits verkündeten Urteile in der Übersicht:

Der erste Angeklagte, ein 20-Jähriger, wird mit 15 Monaten Haft sowie einer Geldstrafe bestraft.

Der zweite Angeklagte, ein 23-Jähriger, wird ebenfalls schuldig gesprochen. Zudem hat das Gericht eine Landesverweisung von sieben Jahren ausgesprochen.

Ein Jugendlicher, der ebenfalls bei den Übergriffen in der Moschee anwesend war, wurde verurteilt. Er wird mit einem Freiheitsentzug von 6 Monaten verurteilt.

Das Urteil für den Sohn des ehemaligen Imam der An'Nur-Moschee: mehrfache Freiheitsberaubung und Gehilfenschaft zur Drohung.

Der ehemalige libysche Imam der An'Nur-Moschee fehlte krankheitsbedingt bei der Urteilsverkündung. Er wird schuldig gesprochen wegen mehrfacher Freiheitsberaubung. Auf Landesverweis wird verzichtet.

Ein Mazedonier wird ebenfalls schuldig gesprochen wegen mehrfacher Freiheitsberaubung, Drohung und Beschimpfung. Das Gericht hat zudem eine Landesverweisung von sieben Jahren ausgefällt.

Einen ersten Freispruch gibt es für einen 22-Jährigen. Er wird freigesprochen und erhält eine Genugtuung.

Ein Tunesier, der kurzzeitig Vereinspräsident der An'Nur-Moschee war, wird ebenfalls freigesprochen. Er erhält eine Genugtuung von über 18'000 Franken.

Das Gericht blieb am Dienstag damit unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft, welche teilbedingte Strafen zwischen zweieinhalb und drei Jahren gefordert hatte. Es folgte aber weitgehend deren Darstellung der Vorgänge: So blieb für das Gericht unbestritten, dass es im November 2016 in der umstrittenen Moschee im Winterthurer Stadtteil Hegi zu einem Angriff gekommen war.