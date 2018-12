Die Stadtpolizei Uster und die Kantonspolizei Zürich verstärken ihre Präsenz in der Umgebung des Ustermer Primarschulhauses Hasenbühl. Grund sind mehrere Meldungen über einen Mann mit einer weissen Maske, der Kinder auflauern soll. Die Eltern wurden in einem Brief über die Vorkommnisse informiert. Meldungen zu Übergriffen gibt es bisher nicht.