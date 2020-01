Vom Logik-Crashkurs bis zum interaktiven Film: Das bietet das Philosophie-Festival

Das Festival-Team bestehend aus Simone Haug, Urs Siegfried und Matthias Wiesmann hat für den dreitägigen Event ein Programm mit 26 Veranstaltungen zusammengestellt. Gewisse sind gratis, einige kosten Eintritt.

Der diesjährige Philosophie-Anlass beschäftigt sich mit dem Thema «Entscheide Dich». «Das Thema hat so viel Potenzial. Unser Alltag besteht aus zahlreichen Entscheidungen. Ob wir morgens gleich aufstehen oder noch fünf Minuten liegen bleiben, was wir anziehen, ob wir den Bus zur Arbeit nehmen oder zu Fuss gehen», sagt Festivalmitgründerin Simone Haug. Im Leben gelte es aber auch, grosse Entscheidungen zu treffen, die weitreichende Konsequenzen haben. «Will ich Kinder oder nicht. Fliege ich in die Ferien oder bleibe ich zu Hause? Die bedeutenden und alltäglichen Entscheidungen wollen wir am Festival beleuchten.» Schön sei, dass das Thema eine verspielte Komponente habe und nicht so trocken und abstrakt sei wie andere philosophische Fragen, findet die gebürtige Limmattalerin.