In einer Firma in Niederhasli ist in der Nacht auf Dienstag aus einem Tank Gas entwichen. Ein Anwohner hatte dies bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Aus Sicherheitsgründen mussten er, seine Frau und die beiden Kleinkinder das Wohnhaus vorübergehend verlassen. Das Leck konnte geflickt werden.