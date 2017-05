Die Meldung, dass in der Wohnung ein Schuss abgegeben worden sei, war am Montag gegen 22.20 Uhr bei der Einsatzzentrale eingegangen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte der Täter die Liegenschaft bereits verlassen. Die Kantonspolizei leitete sofort eine Fahndung ein, am Tag darauf konnte sie den 41-jährigen Schweizer in der Stadt Zürich festnehmen.

Der angeschossene 37-jährige Italiener wurde am Montagabend in der Wohnung notversorgt und anschliessend ins Spital gebracht. Er befindet sich noch immer in kritischem Zustand, wie die Zürcher Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Im Zusammenhang mit dem Gewaltdelikt wurden drei weitere Männer - ein 23-jähriger Kosovare, ein 36-jähriger Österreicher sowie ein 46-jähriger Schweizer - verhaftet. Der genaue Tathergang, die weiteren Umstände sowie das Motiv der Tat sind zurzeit nicht geklärt.

Aktuelle Polizeibilder aus der Schweiz