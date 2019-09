Er sei nach der Erstbetreuung vor Ort mit einem Rettungswagen des Spitals Winterthur in ein Spital transportiert worden, teilte die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Sonntag mit. Die genaue Unfallursache sei zudem Gegenstand der Ermittlungen durch die Kantonspolizei Zürich, die in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland geführt würden.

Wegen des Verkehrsunfalls habe der betroffene Abschnitt der A1 währen mehrerer Stunden einspurig geführt werden müssen, hiess es weiter im Communiqué.