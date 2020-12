Unispital impft Gefährdete ab 5. Januar – sobald der Bund es erlaubt, soll auch Personal dran sein

Mit dem Angebot will das USZ dafür sorgen, dass Personen, die sich in einer akutstationären Behandlung befinden, nicht von einer Covid-19-Impfung ausgeschlossen sind, wie das USZ am Dienstag mitteilte. Geimpft werden sollen besonders gefährdete Patienten der Polikliniken, besonders gefährdete stationäre Patienten, sowie Patienten ab 75 Jahren.

Personen, die diese Kriterien erfüllen, erhalten eine Einladung. Personen, die die Kriterien zwar erfüllen, aber nicht Patienten am USZ sind, können sich auf der Website des USZ in eine Interessentenliste eintragen. Sobald die Vorgaben des Bundes es erlauben, will das USZ ausserdem mit der Impfung des eigenen Personals beginnen.