Ihre Kleider seien dabei versengt worden, sagte die Frau. Sicherheitshalber werde das zweijährige Mädchen heute Dienstag noch auf eine mögliche Schädigung des Gehörs ärztlich untersucht, wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilte.

Gegen 21.30 Uhr hatten am Montagabend mehrere Unbekannte an der Kasernenstrasse Feuerwerkskörper gezündet. Danach flüchteten sie in Richtung Langstrasse. Die Stadtpolizei kontrollierte in der Folge mehrere Personen und stellte eine Feuerwerksbatterie sicher.