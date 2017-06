Udo Jürgens, der im Dezember 2014 starb, war Besitzer eines Einfamilienhauses mit einem grossen Garten in Zumikon und einer Jugendstil-Villa in Meilen. Das Haus in Zumikon hatte der Musiker und Sänger, der bürgerlich Udo Jürgen Bockelmann hiess, 1997 erworben. Die Zehnzimmer-Villa mit prächtiger Seesicht in Meilen hatte er 2012 gekauft und umfassend renovieren lassen, um mit seiner damaligen Partnerin dort einzuziehen.

Beide Liegenschafen waren nach dem Tod von Udo Jürgens zum Verkauf angeboten worden – mindestens vorübergehend. Heute, rund zweieinhalb Jahre nach seinem Ableben, ist eine der Liegenschaften rechtlich immer noch im Besitz des einstigen Entertainers: Das Zehnzimmer-Haus an der Ormisstrasse in Meilen ist im Grundbuch nach wie vor auf den Namen «Udo Jürgens Bockelmann» eingetragen, wie Marc Wehrli vom Grundbuchamt Meilen bestätigt.

Kein Eintrag der Erben

Das heisst: Das Haus ist bis jetzt nicht verkauft worden, obwohl Udo Jürgens’ Sohn John Jürgens Ende 2015 gegenüber deutschen Boulevardmedien einen Verkauf angekündigt hatte. Als möglichen Preis hatte der Sohn, der auch als DJ John Munich bekannt ist, 15 Millionen Franken genannt.