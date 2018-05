Über tausend Personen nehmen am Donnerstagnachmittag Abschied von Ernst Sieber: Im bis auf den letzten Platz besetzten Grossmünster in Zürich gedenken sie dem an Pfingsten im Alter von 91 Jahren verstorbenen Pfarrer, der sich zeitlebens für Obdachlose, Randständige und Süchtige eingesetzt hat.