Ein ortsunkundiger Lastwagenfahrer, ein 37-jähriger Rumäne, war damals mit seinem Gefährt in Zürich von der Sihlhochstrasse in die Sihl gestürzt. Zuvor ware er auf mehrere Autos aufgefahren. Der Lastwagen rollte auf das Brückenende zu und durchschlug eine Mauer. Er stürzte rund 15 Meter in die Tiefe und blieb teilweise in der Sihl liegen.

Beim Unfall wurden elf Personen verletzt. Sieben Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Der Chauffeur verletzte sich schwer mit Beinbrüchen und Schrammen. Die Sihlhochstrasse musste für längere Zeit in Richtung Innenstadt gesperrt werden.