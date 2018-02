Carmen Walker Späh macht Platz für Balz Hösly. Die Zürcher FDP-Regierungsrätin übergibt ihren Sitz im Verwaltungsrat der Messe Schweiz (MCH Group) dem früheren FDP-Kantonsratsfraktionschef, der auch Verwaltungsratspräsident der AG Hallenstadion ist.

Interessant ist die Begründung, warum künftig der umtriebige Anwalt Hösly anstelle der Zürcher FDP-Regierungsrätin die Geschicke der Messe Schweiz strategisch mitbestimmen soll: «Voraussichtlich ab 2022 werden die ZSC Lions ins neue Eishockeystadion in Zürich-Altstetten einziehen, wodurch für das Hallenstadion mehr zeitlicher und inhaltlicher Gestaltungsfreiraum entsteht», heisst es in einer gestern veröffentlichten Mitteilung der Zürcher Regierung. Und: «Ziel soll es sein, mögliche Synergien zwischen dem Hallenstadion und der Messe Zürich auszuloten, um den Eventstandort Zürich-Nord strategisch zu stärken.»

Die Lücke, die die ZSC Lions im Hallenstadion hinterlassen werden, ist gross: Von rund einer Million Besuchern kamen laut Geschäftsbericht 2016 knapp 300'000 wegen des Eishockeys. Zum Vergleich: Konzerte lockten im gleichen Geschäftsjahr insgesamt 450'000 Besucherinnen und Besucher an, andere Shows deren 170'000. Eher marginal waren Generalversammlungen und Firmenanlässe (63'000) sowie weitere Sportveranstaltungen (34'000). Geschäftlich spielt der ZSC also nach wie vor eine wichtige Rolle für den Betrieb der 15'000 Zuschauer fassenden Halle in Zürich-Oerlikon.