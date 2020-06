Standfest mit Schuhgrösse 49: So will sich der neue Direktor des Zoos Zürich etablieren

Severin Dressen ist in Köln geboren und in Aachen aufgewachsen. Er studierte Biologie in Berlin und in London. Sein Doktorat in Zoologie machte er an der Universität Oxford. Schon als Kind faszinierten ihn Tiere, etwa die Kröten in Teich der Siedlung.

Zugleich sorgte er sich um diejenigen Tiere, die auf ihrer Wanderung überfahren wurden. Deshalb schloss er sich der Tierschutzgruppe an und begann, die Amphibien über die Strasse zu tragen. Die Faszination und die Sorge um die Tiere prägten ihn bis heute, sagt Dressen.

Als Dreizehnjähriger machte er sein erstes Sommerpraktikum im Zoo. Seither arbeitete er in Zoos und Naturschutzgebieten in Deutschland, Spanien und Argentinien, zuletzt als stellvertretender Zoodirektor im Zoo in Wuppertal. Seit Januar wohnt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in der Schweiz. Das zweite ist während des Corona-Lockdown in Zürich geboren.