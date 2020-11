Stadtrat Leutenegger enthüllt Gedenktafel für Trainerlegende Köbi Kuhn

Filippo Leutenegger enthüllte heute zu Ehren von Köbi Kuhn eine Gedenktafel in Wiedikon. Die Tafel ist an der Fritschistrasse 3 zu finden. Die Tafel ruft Kuhns grosse Leistungen im Fussball, wie auch seine Rolle als Botschafter für die Sportstadt Zürich in Erinnerung.