Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr die Rentnerin mit ihrem Auto, am Dienstagnachmittag kurz vor 16.00 Uhr, auf der Bellerivestrasse in Richtung stadtauswärts. Auf der Höhe Tiefenbrunnen kollidierte sie aus noch unbekannten Gründen mit einem Baum, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. In der Folge überschlug sich das Auto, touchierte ein ebenfalls stadtauswärts fahrendes Auto und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Lenkerin wurde beim Unfall leicht bis mittelschwer verletzt und wurde mit der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden stadtauswärtsführenden Fahrstreifen in Richtung Zollikon sind momentan ab Höhe VBZ-Haltestelle Tiefenbrunnen gesperrt. Es ist eine entsprechende Umleitung signalisiert.

Polizeibilder August 2018: