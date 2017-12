Vorweihnachtsstimmung in Zürichs Innenstadt. Auf dem Bürkliplatz steht der "Singende Christbaum", daneben der Weihnachtsmarkt. Der Anlass feiert am Samstag vor grossem Publikum 20-Jahr-Jubiläum und das mit ganz speziellen Gästen. Zusammen mit den Kindern treten am Jubiläumswochenende Bandleader Pepe Lienhard und Pino Gasparini auf, sowie Tiziana Gulino (Voice of Switzerland, Musical "Ewigi Liebi").