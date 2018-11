Mehrfache sexuelle Nötigung, mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind und mehrfache harte Pornografie: Diese Tatbestände, für die ein 30-jähriger Mann am Donnerstag vom Bezirksgericht Uster verurteilt wurde, sind zwar ohne Zweifel schändlich, finden jedoch nur in besonders schwerwiegenden Fällen den Weg in die Berichterstattung.

Was den Fall des Zürchers jedoch speziell macht, fasste sein Anwalt Diego Gfeller so zusammen: «Eine grosse Aufmerksamkeit gibt es hier nur, weil es unglückliche Umstände gab, die zum tragischen Tod des Mädchens führten.»