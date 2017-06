Ausserdem beschlagnahmten die Polizisten vier Kilogramm Haschisch, Schusswaffen sowie Fahrzeuge und Bargeld im Wert von mehreren hunderttausend Franken, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft hätten zu dieser koordinierten Aktion gegen den bandenmässigen Drogenhandel geführt. Dabei wurden in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Obwalden, Zug und Zürich Hausdurchsuchungen in Geschäftsräumen und Liegenschaften durchgeführt und fünf Personen verhaftet.

Es handelt sich dabei um vier Männer und eine Frau im Alter von 31 bis 46 Jahren. Sie stammen aus Griechenland, Italien und der Schweiz. Sie müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

