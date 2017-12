Nicht ein Überschuss von rund 80 Millionen Franken, ein rekordverdächtiges Plus von gut 130 Millionen Franken soll der Voranschlag des Kantons Zürich nach der Budgetdebatte aufweisen. So will es die Finanzkommission (Fiko). Am Montag hat das Parlament die mehrtägige Ausmarchung in Angriff genommen.