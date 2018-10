Herr Adıgüzel, Ihr Verein «Al-Rahman – mit Vernunft und Hingabe» wurde vor einem Jahr gegründet. Wie viele Mitglieder sind Sie heute?

Kerem Adıgüzel: Wir sind 22 Aktiv- und Passivmitglieder. Über die Hälfte kommt aus Deutschland. Erwartet hatten wir zwischen 50 und 100. Vielleicht ist es auch ein Segen, dass wir klein sind und nicht überfordert mit organisatorischem Aufwand. Aber mehr Mitglieder wären ein Vorteil, um Räumlichkeiten zu finden.

Sie haben noch kein fixes Lokal?

Derzeit mieten wir einmal pro Woche einen Raum in Schlieren, wo wir uns treffen für Lesungen, Meditation und ein Gemeinschaftsgebet. Nach der grossen Medienpräsenz dachten wir, dass es einfacher wird, etwas zu finden, weil man uns kennt. Dem war aber nicht so. Die Vorbehalte gegenüber religiösen Organisationen ist gross. In Aarau hat man uns zwar für 2000 Franken im Monat 200 Quadratmeter zur Miete angeboten. Das hätten wir aber nicht unabhängig finanzieren können.

Die Idee einer Moschee könnte auch potenzielle Mitglieder abschrecken – wer in die Moschee geht, ist in einer verwurzelt. Die anderen suchen auch keine Moschee.

Wir wollen uns eigentlich nicht Moschee nennen, haben aber noch keinen besseren Begriff gefunden, der das koranische Konzept der Moschee auf Deutsch besser wiedergibt. Wer genug hat von traditionellen Angeboten, der will in erster Linie nichts. So war das früher auch bei mir. Wir wollen dennoch Alternativen zur Verfügung stellen. Dafür brauchen wir einen langen Atem.

Nicht nur der Begriff Moschee passt Ihnen nicht, auch liberal wollen Sie nicht sein. Warum?

Begriffe wie liberal oder konservativ greifen zu kurz. Liberal kann sogar als Beleidigung missbraucht werden, wenn man es als beliebig versteht.