Marie Kondo aus Oerlikon: Als Ordnungscoach hilft sie Menschen, das Chaos zuhause zu bezwingen

«Hausordnung: 1. Mama ist der Boss, 2. Siehe Regel Nummer 1», heisst es auf einem Schild, das über den Küchenschränken in Martina Domeniconis Wohnung in Zürich Oerlikon thront. Die Tafel ist nicht nur dekorativ, sondern steht sinnbildlich für die Lieblingsbeschäftigung der 47-jährigen Mutter. Ein Hobby, das sie letztes Jahr zum Beruf machte. Domeniconi ist Ordnungscoach und hilft Menschen dabei, die eigenen vier Wände in ein aufgeräumtes Zuhause zu verwandeln.

«Es muss nicht perfekt sein, aber strukturiert», sagt Domeniconi und öffnet die Schränke in der Küche. Zum Vorschein kommen Boxen und Behälter. Sie sind mit «Nüsse», «Bouillons» oder «Znüni» angeschrieben. «Gleiche Gegenstände gehören zusammen. Geschirr, das oft gebraucht wird, platziert man auf Augenhöhe», sagt die Aufräum-Expertin. Sie blickt auf die Granitablage. «Eigentlich dürften laut Marie Kondo hier höchstens drei Dinge stehen. Doch bei mir sind es doppelt so viele.»

Domeniconi spricht von ihrem Vorbild, der Aufräum-Koryphäe Marie Kondo. Die Japanerin schrieb mehrere Bestseller und gibt ihr Wissen in Seminaren weiter. Spätestens mit der 2019 erschienenen Netflix-Serie «Aufräumen mit Marie Kondo» ist ihr Name auch in Kreisen von Nichtordnungsliebenden ein Begriff. «Ich habe alle ihre Bücher verschlungen und versucht, die Tipps umzusetzen», erzählt Domeniconi. Das war 2011, als sie gerade zum zweiten Mal Mutter geworden war und das Ordnunghalten zu Hause immer schwieriger wurde. Doch die Bücher reichten der 47-Jährigen bald nicht mehr.

Als Ordnungscoach fand sie den Weg zurück ins Berufsleben

«Ich fand heraus, dass man sich in der Schweiz zum Ordnungscoach ausbilden lassen kann.» Am liebsten wäre Domeniconi natürlich von ihrem Vorbild unterrichtet worden. «Doch die Seminare von Marie Kondo gibt es nur in den USA und sie sind sehr teuer. Zudem herrscht ein strenges Auswahlverfahren. Schüler müssen bereits viel Vorwissen mitbringen.» Stattdessen führte Martina Frischknecht, die als «Frau Ordnung» in Hombrechtikon arbeitet, Domeniconi 2019 in die Kunst des Aufräumens ein. Gleich im Anschluss machte sich die Zürcherin selbstständig. «Ich hatte zu der Zeit keinen Job, weil ich mich aufs Muttersein konzentrierte. Die Tätigkeit als Ordnungscoach schien mir zudem ideal, um wieder ins Arbeitsleben einzusteigen», erzählt die gelernte Tourismusfachfrau.

Seitdem unterstützt und berät Domeniconi unter dem Namen «Organize my Space» Menschen beim Aufräumen. Zu ihren Kunden zählen vor allem Familien, ältere Ehepaare und alleinstehende Frauen. «Zuerst besuche ich die Leute zu Hause, um mir ein Bild zu verschaffen. Wenn ich ihnen nicht sympathisch bin oder es für mich nicht stimmt, kann man die Sache immer noch abblasen.» Schliesslich würden die Kunden ihr sehr private Einblicke in ihr Leben geben. «Gewissen zeige ich etwa, wie sie ihre BHs am besten falten oder wie sie sich von bestimmten Dingen trennen können.» Ihre Arbeit funktioniere daher nur, wenn es menschlich passe.