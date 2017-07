In einem Laden am Winterthurer Bahnhof hat am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr eine Kundin eine Verkäuferin mit einer Bohnenbüchse beworfen. Vorausgegangen waren «verbale Entgleisungen» der Kundin, wie die Winterthurer Stadtpolizei in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.