Jurist und Sinologe darf den Titel «Titularprofessor» nicht mehr tragen

Der Gelehrte selber, ein in der Fachwelt durch seine Publikationen zu China und Ostasien ziemlich bekannter Mann, wollte sich auf Anfrage dazu nicht äussern. Seine Motive seien Privatsache, sagt er auf Anfrage.

Das trifft in diesem Fall wohl zu. Trotzdem ist der Gerichtsfall interessant. Weil er wieder einmal aufzeigt, nach welchen Kriterien die Universität Zürich die Bezeichnung Titularprofessorin oder Titularprofessor vergibt.

Um es vorwegzunehmen: Die Uni Zürich verleiht den Titel nicht etwa ehrenhalber für ein herausragendes Lebenswerk, sondern knüpft ihn an Leistungskriterien.

Vorausgesetzt wird eine aktuelle Lehrtätigkeit mit einer mindestens sechsjährigen Erfahrung. Zudem müssen die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller ihr Fachgebiet durch wissenschaftliche Leistungen gefördert haben.

Ein Verfahrensfehler spielt für einmal keine Rolle

Sind diese Kriterien erfüllt, können Privatdozentinnen und -dozenten den Titel beantragen. Die Unileitung entscheidet dann auf Antrag der zuständigen Fakultät. Sie hat dabei einen Ermessensspielraum. Lehren die Titularprofessoren allerdings nicht mehr an der Uni, verfällt der Titel. Nur bei Pensionierungen gibt es eine Ausnahme.

Im Fall des 1944 geborenen Juristen und Sinologen lehnte die Uni das 2017 eingereichte Gesuch in mehreren Entscheiden ab, zuletzt vor zwei Jahren. Dagegen wehrte sich der Dozent vergeblich. Unter anderem beanstandete er einen Verfahrensfehler, welcher der Uni unterlaufen war. Die falsche Instanz hatte den Entscheid gefällt. Nach einigem Hin und Her zog der Dozent den Fall ans Zürcher Verwaltungsgericht, wo er kürzlich ebenfalls abblitzte. Der beanstandete Verfahrensfehler tue nichts zur Sache, heisst es im Urteil.

Als Hauptgrund für die Ablehnung nennt das Gericht den Umstand, dass der Sinologe seit 2012 keine Lehrveranstaltung mehr im relevanten Fachbereich abgehalten habe – gemeint ist die Asien- und Orientforschung. Zudem habe er dort auch keine einzige Qualifikationsarbeit mehr betreut.

Man könne also nicht sagen, dass er in diesem Bereich die Forschung und Lehre entscheidend gefördert habe. Dies zumindest nicht in den Jahren, die dem Gesuch unmittelbar vorangingen.

Laut Gericht erbrachte der Dozent seit 2012/13 nur noch Leistungen in der rechtswissenschaftlichen Fakultät. Und diese hätten kaum einen Bezug zum Fachgebiet gehabt, das für den Titel relevant sei.

Ehemaliger Dozent kritisiert Einschätzung

Gegenüber der Uni hatte der ehemalige Dozent diese enge Sicht beanstandet. Nicht alle seine wissenschaftlichen Leistungen seit seiner Habilitation im Jahre 1981 seien gewürdigt worden. Immerhin habe er seine Lehrerlaubnis ausdrücklich auch für seine interdisziplinäre, die Rechtswissenschaften umfassende Tätigkeit erhalten.