Jetzt im Livestream: GC stellt neuen Trainer vor – Zoltan Kadar bleibt Verein erhalten

Wie das Newsportal « Nau » berichtet, präsentiert GC heute auch seinen neuen Trainer. Offenbar kommt der 55-jährige Portugiese João Carlos Perreira zum Handkuss. Perreira kennt den Schweizer Fussball bereits: Von November 2011 bis April 2012 war er für Servette 13 Spiele lang an der Seitenlinie.

Nach dem inferioren Saisonabschluss und der blamablen 0:6-Niederlage gegen Winterthur stehen die Zeichen bei den Grasshoppers auf einen erneuten Umbau. An einer Medienkonferenz zieht der Verein ab 11 Uhr Bilanz zur abgelaufenen Saison und gibt einen Ausblick auf anstehende Aufgaben.

Der Nichtaufstieg habe keinen Einfluss auf den Geldfluss aus China, sagte Marketing-Chef Adrian Fetscherin gegenüber «Teleclub» am vergangenen Sonntag. Die neue chinesische Klubführung - Besitzerin Jenny Wang und Präsident Sky Sun - habe beim Geschäftsabschluss in Kauf genommen, dass die Mannschaft vielleicht nicht schon in diesem Jahr aufsteigen werde.