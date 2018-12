Fünf Busse der Verkehrsbetriebe Glattal sind derzeit weihnachtlich geschmückt von A nach B unterwegs. Dieses Jahr sind die liebevoll dekorierten Busse zum ersten Mal in allen fünf Teilgebieten des Netzes unterwegs.

Den Kunden und auch den Angestellten gefällts. «Wir haben ungewöhnlich viele Reaktionen bekommen - und bisher ausschliesslich erfreuliche. Normalerweise melden sich die Fahrgäste ja primär, wenn sie mit etwas unzufrieden sind. Das Schöne an den Adventsbussen sind deshalb wirklich die vielen positiven Reaktionen», sagt Katrin Piazza, Mediensprecherin der VBG.

Die Passagiere finden es «e gueti Idee» und «härzig». Eine Kundin sagt, dass das innere Kind in ihr grosse Freude daran habe.

Der Aufwand, den die Fahrdienstmitarbeiter geleistet haben, ist gross. «Wir haben fünf Stunden lang dekoriert und waren ebenfalls zu fünft. Es hat uns viel Spass gemacht», sagt Marko Colic, Fahrdienstmitarbeiter der VBG.

«Ein unbeschreibliches Gefühl»

Die Idee zu den Adventsbussen kam vor vier Jahren. «Wir hatten das Bedürfnis, ein wenig Wärme und Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen – und unsere Fahrgäste damit zu erfreuen. Andere Unternehmen haben Schaufenster oder Ladengeschäfte, die sie weihnachtlich dekorieren können, wir haben unsere Fahrzeuge. Also haben wir damals kurzerhand einen Bus geschmückt und geschaut, was passiert», sagt Piazza. Das Feedback sei sehr ermutigend gewesen.

Auch die Fahrdienstmitarbeitenden hätten Freude daran. Das Strahlen und die Freude der Gäste, wenn sie die Busse betreten, sei ansteckend.

Das findet auch Colic: «Es ist unbeschreiblich, wie unsere Fahrgäste reagieren. Für mich ist es jedesmal ein besonderes Gefühl, wenn ich fröhliche Gesichter sehe», sagt er.

Auf der Website der Verkehrsbetriebe Glattal kann man für den schönsten Bus abstimmen. Die Busse sind noch bis und mit dem 26. Dezember auf der Piste. (mip)