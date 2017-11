In der Befragung zur Person erzählte er von seiner Zeit in der Koranschule. Er habe den Koran auswendig gelernt, sagte der gläubige Sunnit. Was das inhaltlich bedeute verstehe er aber nicht, da er eine andere Sprache spreche.

Den ersten Kontakt zur An'Nur-Moschee hatte er während des Ramadans 2016. In der Winterthurer Moschee sei am Abend gekocht worden, da sei er hingegangen. Bald fing er dort an, Predigten zu halten.

Seine Freitagspredigt vom 21. Oktober 2016 war der Auslöser für die Razzia in der An'Nur-Moschee: Der Äthiopier somalischer Ethnie rief vor rund 60 Zuhörern dazu auf, Muslime, die nicht in Gemeinschaft beten, zu meiden, zu verleumden und in ihren Häusern zu verbrennen.