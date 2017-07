Leiche im Keller versteckt

Nach der Tötung packte er die nackte Leiche in einen grossen Koffer und schaffte sie mit dem Auto zu sich nach Hause an die Goldküste. Er steckte den Koffer in einen Weinklimaschrank im Keller und drehte die Kühlung auf volle Leistung. Zudem brachte er mehrere Duftstecker an, damit seine Lebenspartnerin nichts davon merkte.

Er habe keine Ahnung gehabt, was er mit der Leiche hätte machen sollen, sagte er weiter. Bis zum Zeitpunkt seiner Verhaftung habe er jeden Gedanken daran vermieden. "Ich habe das verdrängt."

Die Staatsanwaltschaft sieht die Abläufe etwas anders. Die Anklage lautet auf Mord. Der Beschuldigte habe geplant, die Frau zu töten. Dazu habe er extra einen grossen Koffer ins Hotel mitgenommen und der Frau ein starkes Beruhigungsmittel verabreicht.

Der Beschuldigte machte in der Befragung keinen guten Eindruck. Er sprach leise, wirkte verwirrt und verstrickte sich wiederholt in Widersprüche. So erzählte er einmal, er habe den Koffer der Prostituierten schenken wollen. Dann wieder gab er an, er habe damit Sachen zur Entsorgung bringen wollen. In einer früheren Befragung sagte er zudem aus, er habe die Frau in einem Whirlpool ertränkt.

Als Auslöser für die ganze Sache gab der Ex-Banker sein Burn-Out an, wegen dem er Ende 2011 seine Stelle als Anlagechef bei der Aargauer Pensionskasse gekündigt hatte. Er habe völlig den Boden unter den Füssen verloren. Irgendwann ging er fast täglich ins Bordell und gab sein ganzes Vermögen für Prostituierte aus.

Welche Anträge Staatsanwalt und Verteidigung fordern, zeigt sich heute im Laufe des Prozesses. Das Urteil wird am Donnerstag um 16 Uhr eröffnet.