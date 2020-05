Happy-End dank Ausnahme: Zürcher Regierungsrat gibt nun doch grünes Licht für Auto-Kino in Dietlikon

Der Betreiber des Auto-Kinos auf dem Parkplatz des Jumbo-Marktes erhielt am Montagabend den Anruf vom Kanton. «Ein Beamter hat mich angerufen und gesagt, er habe gute Nachrichten für mich - nämlich, dass ich eine Ausnahmebewilligung für mein Auto-Kino in Dietlikon erhalten habe», sagte Mika Steinmann gegenüber «20 Minuten».

Damit habe er nicht gerechnet. Nun sei er aber überglücklich. «Die Gesundheit wird in einem Autokino, wo alle in ihren Autos sitzen bleiben, nicht gefährdet.» Für die kommenden Tage stehen nun Filmklassiker auf dem Programm, unter anderem Pulp Fiction und E.T.

Geänderte Spielregeln

Wie es am Dienstag bei der Justizdirektion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess, hat der Bund unterdessen die Spielregeln geändert. Die Gefahr einer Ansteckung habe sich weiter verringert, deshalb habe die Direktion das Gesuch um eine Ausnahmebewilligung für das Kino doch noch gutgeheissen.

Auch in Dietikon sagte der Kanton einen Anlass ab. An Pfingsten sollten dort Comedians auf einer Drive-in-Bühne auftreten. Die Justizdirektion untersagte dies jedoch anfänglich. Auch für diesen Anlass könnte es inzwischen aber doch noch eine Bewilligung geben.

«Einem Wiedererwägungsgesuch für die Veranstaltung in Dietikon würde wohl stattgegeben werden», schreibt die Justizdirektion. Man habe die Veranstalter bereits auf die Praxisänderung aufmerksam gemacht, um ihnen die Gelegenheit zu geben, ihr Projekt wiederaufzunehmen.