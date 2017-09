In der Zürcher Innenstadt und am Flughafen sei am Donnerstagmorgen eine Grossfahndung im Gange, berichtet «20min».

Gemäss Leser-Reportern der Gratiszeitung patrouillieren viele Stadtpolizisten im Zürcher Kreis 1 rund um den Paradeplatz und der Bahnhofstrasse: «Es sieht so aus als würden sie jemanden suchen», sagt ein Leser-Reporter gegenüber «20min». Eine weiterer meldet Polizisten rund um die ETH und die Universität Zürich.

Auch am Flughafen Zürich soll derzeit ein Polizeieinsatz stattfinden. So würde jeder, der in die Terminals hineinfahren möchte, zuerst kontrolliert werden.

Marco Cortesi, Medienchef der Stadtpolizei Zürich, bestätigt den Einsatz in der Stadt auf Anfrage: «Wir fahnden nach einem unbekannten Mann.» Mehr könne er derzeit nicht sagen. Und auch die Kantonspolizei Zürich bestätigt lediglich den Einsatz am Flughafen.

Auf Twitter schrieb die Stadtpolizei zuerst, dass man eine gefährliche Person suche. Mittlerweile wurde der Tweet aber auf verdächtiger Person abgeändert.