Die Zürcher Spitäler nehmen es mit der Arbeitszeit ihrer Angestellten nicht so genau. Umkleiden vor und nach der Schicht wird nicht als Arbeitszeit gerechnet. Das kritisiert die Gewerkschaft VPOD, der Verband setzt sich für Interessen des Personals der öffentlichen Dienste ein und verweist auf das geltende Arbeitsrecht.

Dieses besagt laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO: «Falls das Umziehen für die Tätigkeit notwendig ist (interne Weisung des Betriebs, nach der Arbeitnehmende sich vor Arbeitsbeginn umziehen müssen), ist die Umkleidezeit als Arbeitszeit anzurechnen. (…) Ist die Situation dem Arbeitgeber bekannt und macht er trotzdem nichts, so ist er schuldig einer Verletzung des Arbeitsgesetzes.»

Kantonsräte fordern Antworten

Die Gewerkschaft macht nun Nägel mit Köpfen. Vor einem Monat drohte sie mit rechtlichen Schritten. Derzeit leitet sie diese ein. «Jeder und jede Spitalangestellte leistet pro Jahr rund zwei Wochen Gratisarbeit, die bezahlt oder als Ferien entschädigt werden müssten», sagt Gewerkschaftssekretär Roland Brunner.

Eine Umfrage, an der bislang mehr als 700 Spitalangestellte mitgemacht haben, bestätigen den Arbeitszeit-Diebstahl. Am Universitätsspital Zürich geben knapp drei Viertel der befragten Angestellten an, täglich zwischen zehn und 20 Minuten für das Umziehen einzusetzen. Bei etwa fünf Prozent der USZ-Mitarbeitenden sind es sogar mehr als 20 Minuten.

Zusätzlich setzen 44 Prozent der Angestellten auch Zeit für weitere Tätigkeiten ein, die sie nicht aufschreiben können. Dabei handelt es sich laut Brunner um das Einlesen von Daten oder das Schreiben von Rapporten. Bei knapp der Hälfte der davon betroffenen Spitalmitarbeitenden mache das nochmals bis zehn Minuten Arbeitszeit täglich aus, die nicht entlöhnt oder entschädigt werden.

Und diese Situation dürfte sich ab kommendem Jahr für die USZ-Mitarbeitenden noch verschärfen. Das Zürcher Universitätsspital automatisiert dann die Kleiderausgabe: «Die Leute dort rechnen damit, dass sich die Zeit für das Umziehen damit verdoppelt», sagt Brunner. «Bei den anderen Spitälern sind die Zahlen leicht tiefer, da die Häuser kleiner und die Wege etwas kürzer sind. Das Bild ist aber genau das gleiche», so Brunner weiter.

Derweil bereitet die Gewerkschaft VPOD die rechtlichen Schritte vor. Das Ziel ist für den Gewerkschaftssekretär klar: