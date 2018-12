Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Zürcher Kantonspolizei kurz vor 4.15 Uhr auf der Anfahrt in die Stadt am Ende des Autobahnzubringers A3W, der auch Sihlhochstrasse genannt wird. Der Car prallte in die Mauer am Autobahnende.

Den Angaben zufolge war der Car von Genua nach Düsseldorf unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen verunfallte. Er gehört einen Subunternehmen des Fernreiseanbieters Flixbus.