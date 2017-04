Der Böögg hatte in diesem Jahr kein langes Leben. Nach wenigen Minuten brannte der auf dem zehn Meter hohen Scheiterhaufen stehende Schneemann bereits lichterloh. So schnell explodierte auch schon lange kein Kopf mehr: Nur einmal in den letzten zehn Jahren dauerte es weniger als zehn Minuten.

Der stattliche Schneemann ist 3,40 Meter gross, hat einen Körperumfang von 2,80 Meter und wiegt etwa 80 Kilo. In seinem Körper sind 141 Schweizerkracher, Kanonenkracher und Donnerschläge versteckt. Bereits nach sechs Minuten begann es zu knallen, noch während die Reitergruppen von Constaffel und anderen Zünften dreimal um den Böögg ritten.

3500 Zürcher Zünfter zogen am Nachmittag in historischen Kostümen durch die Stadt. Bei strahlend schönem Wetter säumten Tausende Schaulustige die Strassen. Unter den Ehrengästen am Umzug waren etwa die Bundesräte Alain Berset (SP) und Johann Schneider-Ammann (FDP). Letzterer lief zusammen mit der Schlagersängerin Beatrice Egli als Gast der Weggen-Zunft mit. Sie habe sich mit «Hannes» köstlich amüsiert, sagte Egli in die TVKameras. Beide wurden mit Blumen und Küssen überhäuft und sorgten immer wieder für Verzögerungen.