Die Lage sei stabil, hiess es von Seiten der Kantonspolizei Zürich am Mittag. Die Polizei stehe weiterhin in Kontakt mit dem dementen Mann. Das Ziel sei noch immer eine friedliche Lösung, damit alles zu einem guten Ende komme.

Derweil präsentiert sich das Quartier ruhig, die Anwohner gehen ihrem Alltag nach. Einzig die Polizisten, schwer bewaffnet und in Vollmontur, stören die Idylle. Es ist praktisch nur noch der direkte Zugang zum Haus des Mannes gesperrt.

Der Mann hatte sich am Donnerstag kurz nach 9 Uhr in seiner Wohnung verschanzt. Davor hatte er eine Person verbal bedroht. Auf ihn aufmerksam wurde die Polizei durch einen Anruf.

Am Donnerstagabend gab der Mann einen Schuss ab.Laut dem «Blick» ist der Rentner in seiner Wohnung gestolpert, dabei hat sich ein Schuss gelöst. Das habe der Mann dem Vermittler der Polizei gesagt. Dabei sei aber nichts passiert und es wurde niemand verletzt.

Die Einsatzkräfte stehen mit dem dementen Senior in Kontakt, konnte ihn aber bislang nicht zur Aufgabe bewegen. Laut «Blick» hat der Vermittler gestern Abend dem Mann im Haus immer wieder gut hörbar zugerufen, er solle seinen Fehler einsehen und nach draussen kommen. Da der demente Mann vor allem zum Thema Militär gesprächig wurde, versuchte der Vermittler ihn an seine Zeit in der Armee zu erinnern, indem er ihn dazu befragte. Um dann irgendwann im Kommandoton zu rufen: «Jetzt komm raus, Marsch!» Der Mann hat auf solche Beeinflussungsversuche bisher aber nicht wie gewünscht reagiert.