Autofahrer nach schwerem Unfall im Spital gestorben

Zwei Tage nach einem schweren Zusammenprall zweier Autos am Freitagnachmittag in Wetzikon ZH ist der 82-jährige Unfallverursacher gestorben. Der Mann sei in der Nacht auf Sonntag im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Zürcher Kantonspolizei mit.

Bei dem Unfall waren der Mann sowie eine 52-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Der betagte Autolenker war um 15.00 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Fahrzeug aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es laut Polizei zur seitlich-frontalen Kollision.