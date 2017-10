Während Valentin Landmann die juristische Verteidigung übernahm, hatte auch Hassan Kiko ein paar Worte auf Lager: Er wies darauf hin, dass Angela Magdici zum Tatzeitpunkt volljährig war und er nicht dafür verantwortlich sei, dass sie ihn entweichen liess. «Sie konnte entscheiden, was sie will. Wie könnte ich jemanden unter Druck setzen, obwohl ich nichts habe?», sagte Kiko, der 2009 als Asylsuchender in die Schweiz eingereist war und der bereits drei Vorstrafen aufweist.

Kiko will vor 2023 wieder frei sein

Angela Magdici war gestern nicht am Prozess – auch nicht in den Zuschauerreihen. Sie und Kiko sehen sich aber regelmässig. Diesen Sommer hatten sie in der Justizvollzugsanstalt in Lenzburg geheiratet. Magdici darf Kiko einmal pro Woche besuchen. Dreimal ruft er sie an. Zudem schreibt er ihr ein- bis zweimal pro Woche. Im Gefängnis arbeitet Kiko im Hausdienst, wofür er monatlich rund 200 Franken erhält.

Wenn er freikommt, will Kiko arbeiten und eine Familie gründen. Er hofft, dass er nicht die volle Strafe bis Februar 2023 absitzen muss, sondern wegen guter Führung bereits 2020 rauskommt. Bei jemandem von guter Führung zu sprechen, der aus dem Gefängnis geflüchtet ist; das dürfte allerdings schwierig werden.