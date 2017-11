Der Unfall habe sich in der Stosszeit um 8.15 Uhr ereignet, teilte der Verkehrsdienst Viasuisse am Mittwoch mit. Zwischen der Überdeckung Eigi und Affoltern am Albis hätten sich die Fahrzeuge gestaut - nur noch auf einer Spur sei ein Durchkommen möglich gewesen.

Drei Fahrzeuge seien in den Auffahrunfall involviert gewesen, teilte die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mit. Eine Person sei verletzt worden. Ein Helikopter habe sie ins Spital gebracht.

Die Sperrung des betroffenen Abschnitts der A4 zwischen Affoltern am Albis und der Verzweigung Zürich-West dauerte laut Viasuisse fast drei Stunden: Ab circa 11 Uhr war die A4 in Richtung Zürich wieder offen.

Das Bundesamt für Strassen ASTRA empfahl Reisenden aus Luzern in Richtung Zürich über die A2 via Verzweigung Wiggertal zu fahren.

Aktuelle Polizeibilder: