Altersheim verzeichnet 68 Coronafälle – beinahe Hälfte der Bewohner infiziert

Nachdem vier neue Corona-Erkrankungen in dem Alterszentrum aufgetreten waren, wurden alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden getestet, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Die meisten der Betroffenen haben aktuell keine Symptome. Drei Personen liegen im Spital. Die infizierten Mitarbeitenden befinden sich zu Hause in Isolation.