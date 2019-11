81-jähriger Velofahrer in Bonstetten lebensgefährlich verletzt

In Bonstetten hat sich am Montagnachmittag ein Velofahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 81-Jährige war von Bonstetten in Richtung Wettswil unterwegs, als er stürzte. Er musste ins Spital gebracht werden. Die Unfallursache ist unklar, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. (sda)

Polizeibilder vom November: